Конкуренты Яремчука и партнер Соболя – 10 самых дорогих футболистов из-за пределов топ-5 лиг
Список тех, кто скоро сможет попробовать свои силы в элитных чемпионатах.
Football Observatory опубликовала ориентировочные трансферные цены футболистов из периферийных чемпионатов. В список самых дорогих попали конкуренты Романа Яремчука по Бенфике – Дарвин Нуньес и Гонсалу Рамуш, а также партнер Эдуарда Соболя по Брюгге – Шарль Де Кетеларе.
Самые дорогие футболисты не из топ-лиг:
1. Дарвин Нуньес (Бенфика) – 71 млн евро
2. Антони (Аякс) – 58 млн евро
3. Гонсалу Инасиу (Спортинг) – 52 млн евро
4-5. Коди Гакпо (ПСВ) – 50 млн евро
4-5. Матеуш Нуньеш (Спортинг) – 50 млн евро
6. Педру Гонсалвеш (Спортинг) – 49 млн евро
7. Гонсалу Рамуш (Бенфика) – 43 млн евро
8. Диогу Кошта (Порту) – 41 млн евро
9-10. Шарль Де Кетеларе (Брюгге) – 40 млн евро
9-10. Себастьян Алле (Аякс) – 40 млн евро
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