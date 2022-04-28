Издание ESPN составило собственный рейтинг лучших игроков до 21 года, в который попал и защитник Динамо Илья Забарный.

Забарный оказался на 27 месте в рейтинге лучших игроков до 21 года по версии ESPN. Всего в список попали 75 футболистов.

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Среди сильных качеств выделяют зрелость защитника, умение управлять партнерами, классную игру на втором этаже и подкаты. А вот из слабостей подчеркнули определенную нервозность и неряшливое владение мячом, особенно при интенсивном прессинге соперника.

Победителем в рейтинге стал Эрлинг Холанд, а тройку замкнули Педри и Фил Фоден. В десятку лучших также попали Джуд Беллингем, Винисиус, Букайо Сака, Джамал Мусиала, Флориан Вирц, Альфонсо Дэвис и Гави.

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