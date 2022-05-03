Конкуренти Яремчука та партнер Соболя – 10 найдорожчих футболістів з-за меж топ-5 ліг
Перелік тих, хто незабаром зможе спробувати свої сили в елітних чемпіонатах.
Football Observatory опублікувала орієнтовні трансферні ціни футболістів з периферійних чемпіонатів. У список найдорожчих потрапили конкуренти Романа Яремчука по Бенфіці – Дарвін Нуньєс і Гонсалу Рамуш, а також партнер Едуарда Соболя по Брюгге – Шарль Де Кетеларе.
Найдорожчі футболісти не з топ-ліг:
1. Дарвін Нуньєс (Бенфіка) – 71 млн євро
2. Антоні (Аякс) – 58 млн євро
3. Гонсалу Інасіу (Спортінг) – 52 млн євро
4-5. Коді Гакпо (ПСВ) – 50 млн євро
4-5. Матеуш Нуньєш (Спортінг) – 50 млн євро
6. Педру Гонсалвеш (Спортінг) – 49 млн євро
7. Гонсалу Рамуш (Бенфіка) – 43 млн євро
8. Діогу Кошта (Порту) – 41 млн євро
9-10. Шарль Де Кетеларе (Брюгге) – 40 млн євро
9-10. Себастьян Аллє (Аякс) – 40 млн євро
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