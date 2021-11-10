Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал завершение скандальной истории между Русланом Малиновским и Александром Петраковым и рассказал об ожиданиях от спарринга с Болгарией.

"В матче с Болгарией сборная Украины имеет возможность посмотреть на игру футболистов, мало выходящих в основном составе, посмотреть на их боеспособность. Когда в клубах они играют это одно, а когда играют за сборную – это другое. Для Петракова это будет информативно. Он поймет, как они выдерживают тот темп, который задает главный тренер.

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Является ли позитивом тот факт, что конфликт Петракова и Малиновского исчерпан? Я думаю, что больше конфликт раздут. А в самом деле, какой может быть конфликт? Есть одна цель и одна задача. Игрок хочет играть на высоком уровне, хочет в сборную, хочет защищать цвета национальной команды и государства.

Главный тренер хочет дать результат, выставить нужный состав, чтобы ребята играли. Конечно, Малиновский с характером, и Петраков с характером. Все великие футболисты всегда с характером. Однако все всегда играют и добиваются больших успехов", – поделился Ващук в комментарии meta-ratings.

Напомним, спарринг с Болгарией состоится в Одессе уже завтра, 11 ноября, начало в 19.30. После этого "сине-желтых" ждет вылет в Боснию и Герцеговину заключительный матч отбора к ЧМ-2022, который состоится 16 ноября, начало в 21:45.

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