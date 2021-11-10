Колишній захисник збірної України Владислав Ващук прокоментував завершення скандальної історії між Русланом Маліновським та Олександром Петраковим та розповів про очікування від спарингу з Болгарією.

"У матчі з Болгарією збірна України має можливість подивитися на гру футболістів, які мало виходять в основному складі, подивитися на їхню боєздатність. Коли у клубах вони грають це одне, а коли грають за збірну – це інше. Для Петракова це буде інформативно. Він зрозуміє, наскільки вони витримують той темп, який задає головний тренер.

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Чи є позитивом той факт, що конфлікт Петракова та Малиновського вичерпано? Я думаю, що більше конфлікт роздутий. А насправді, який може бути конфлікт? Є одна мета та одне завдання. Гравець хоче грати на високому рівні, він хоче до збірної, хоче захищати кольори національної команди та держави.

Головний тренер хоче дати результат, виставити потрібний склад, щоби хлопці грали. Звісно, ​​Маліновський із характером, і Петраков із характером. Усі великі футболісти завжди із характером. Проте всі завжди грають і досягають великих успіхів", – поділився Ващук у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, спаринг із Болгарією відбудеться в Одесі вже завтра, 11 листопада, початок о 19:30. Після цього на "синьо-жовтих" чекає виліт до Боснії та Герцеговини на заключний матч відбору до ЧС-2022, який відбудеться 16 листопада, початок о 21:45.

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