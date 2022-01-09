"Компани пригласил меня в свою команду", – Сайядманеш имеет предложения из Бельгии и Англии
17:40 - Читати українською
Экс-форвард Зари Аллахьяр Сайядманеш пользуется популярностью среди европейских клубов.
"Венсан Компани поговорил с моим менеджером и со мной. Он хочет, чтобы я перешел в Андерлехт. Переговоры между Андерлехтом и Фенербахче продолжаются.
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Халл Сити тоже хочет заключить со мной контракт, но я предпочитаю работать с Компани", – цитирует Аллахьяра журналист Экрем Конур в Twitter.
Напомним, Сайядманеш полтора года выступал за Зарю на правах аренды, став одним из топ-бомбардиров УПЛ, а контракт игрока принадлежит Фенербахче. У луганцев была возможность выкупить иранца за 3,5 млн. евро.
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