"Венсан Компани поговорил с моим менеджером и со мной. Он хочет, чтобы я перешел в Андерлехт. Переговоры между Андерлехтом и Фенербахче продолжаются.

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Халл Сити тоже хочет заключить со мной контракт, но я предпочитаю работать с Компани", – цитирует Аллахьяра журналист Экрем Конур в Twitter.

Напомним, Сайядманеш полтора года выступал за Зарю на правах аренды, став одним из топ-бомбардиров УПЛ, а контракт игрока принадлежит Фенербахче. У луганцев была возможность выкупить иранца за 3,5 млн. евро.

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