Компани накричал на фанатов Андерлехта, которые напугали Миньоле файером

Защитнику Андерлехта Венсану Компани пришлось успокаивать фанатов своей команды в матче против Брюгге.

В 22 туре чемпионата Бельгии Андерлехт принимал принципиального соперника, который сейчас лидирует в турнирной таблице. Во втором тайме фанаты столичной команды бросили файер в сторону голкипера Брюгге Симона Миньоле, за что получили на орехи от своего капитана Венсана Компани.

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Опытный центрбек подошел к фанатской трибуне и выразил свое недовольство такими действиями болельщиков. Ему удалось успокоить хулиганов, и Миньоле вернулся в ворота.

К слову, Андерлехт уступил Брюгге со счетом 1:2. В данный момент команда из Брюсселя занимает 9 место в турнирной таблице.

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