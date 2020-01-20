toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - НЕФТЧИ ТРАНСФЕРЫ

Компани накричал на фанатов Андерлехта, которые напугали Миньоле файером

20 января 17:50 150 Читати українською
Компани накричал на фанатов Андерлехта, которые напугали Миньоле файером
Венсан Компани / HLN.be

Защитнику Андерлехта Венсану Компани пришлось успокаивать фанатов своей команды в матче против Брюгге.

В 22 туре чемпионата Бельгии Андерлехт принимал принципиального соперника, который сейчас лидирует в турнирной таблице. Во втором тайме фанаты столичной команды бросили файер в сторону голкипера Брюгге Симона Миньоле, за что получили на орехи от своего капитана Венсана Компани.

Соболь помог Брюгге одолеть Андерлехт – Ванакен забил невероятный гол

Опытный центрбек подошел к фанатской трибуне и выразил свое недовольство такими действиями болельщиков. Ему удалось успокоить хулиганов, и Миньоле вернулся в ворота.

К слову, Андерлехт уступил Брюгге со счетом 1:2. В данный момент команда из Брюсселя занимает 9 место в турнирной таблице.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

blog_ava
Овьедо – Уэска: Лунин уже лучше – украинец как участник всех голов, а экс-форвард Атлетико шокирует чемпиона Англии
20 января
2483
Теги
Видеоновости Бельгия Венсан Компани Венсан Компани Симон Миньоле Симон Миньоле Андерлехт Андерлехт Брюгге Брюгге
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
51
мин
Эвертон
21:30
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук