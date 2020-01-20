Компані накричав на фанатів Андерлехта, які налякали Міньйоле фаєром

Захиснику Андерлехта Венсану Компані довелося заспокоювати фанатів своєї команди у матчі проти Брюгге.

У 22 турі чемпіонату Бельгії Андерлехт приймав принципового суперника, який наразі лідирує в турнірній таблиці. У другому таймі фанати столичної команди кинули фаєр в бік голкіпера Брюгге Сімона Міньйоле, за що отримали на горіхи від свого капітана Венсана Компані.

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Досвідчений центрбек підійшов до фанатської трибуни і висловив своє незадоволення такими діями вболівальників. Йому вдалося заспокоїти хуліганів, і Міньйоле повернувся у ворота.

До слова, Андерлехт поступився Брюгге з рахунком 1:2. Наразі команда з Брюселя посідає 9 місце у турнірній таблиці.

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