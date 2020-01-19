toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА - ГРАНАДА

Соболь помог Брюгге одолеть Андерлехт – Ванакен забил невероятный гол

19 января 22:14 217 Читати українською
Соболь помог Брюгге одолеть Андерлехт – Ванакен забил невероятный гол
Ханс Ванакен / фото: Брюгге

Брюгге на выезде одержал волевую победу над Андерлехтом в центральном матче 22-го тура чемпионата Бельгии.

Бельгия, 22 тур

Андерлехт – Брюгге – 1:2

Голы: Колассен, 21 – Ванакен, 40, 80

Гол Селезнева помог Бурсаспору обыграть Карагюмрюк и подняться на третье место

Хозяева открыли счет в середине первого тайма, но еще до перерыва Брюгге отыгрался. Ванакену удался роскошный удар из-за пределов штрафной. Вырвать победу гостям удалось уже ближе к завершению поединка.

Украинец Эдуард Соболь появился в стартовом составе Брюгге и провел на поле весь матч.

После отчетного поединка Брюгге набрал 52 очка и опережает ближайших преследователей на целых 10 очков, при этом имея еще один матч в запасе. Андерлехт расположился в середине турнирной таблицы.

Лунин снова среди главных героев драматического матча Овьедо в Испании – конфуз и сейв украинца рассудил VAR

blog_ava
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: Рой Кин назвал виновника поражения команды Сульшера
00:24
406
Теги
Украинцы за рубежом Видеоновости Эдуард Соболь Эдуард Соболь Андерлехт Андерлехт Брюгге Брюгге Бельгия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
9
мин
Аталанта
21:45
СПАЛ
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук