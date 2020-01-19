Соболь помог Брюгге одолеть Андерлехт – Ванакен забил невероятный гол

Брюгге на выезде одержал волевую победу над Андерлехтом в центральном матче 22-го тура чемпионата Бельгии.

Бельгия, 22 тур

Андерлехт – Брюгге – 1:2

Голы: Колассен, 21 – Ванакен, 40, 80

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Хозяева открыли счет в середине первого тайма, но еще до перерыва Брюгге отыгрался. Ванакену удался роскошный удар из-за пределов штрафной. Вырвать победу гостям удалось уже ближе к завершению поединка.

Украинец Эдуард Соболь появился в стартовом составе Брюгге и провел на поле весь матч.

После отчетного поединка Брюгге набрал 52 очка и опережает ближайших преследователей на целых 10 очков, при этом имея еще один матч в запасе. Андерлехт расположился в середине турнирной таблицы.

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