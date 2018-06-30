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Колумбия – Англия: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

16:52 14 Читати українською
Колумбия – Англия: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018
Колумбия – Англия прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018

Колумбия и Англия встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 в Москве. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Колумбия – Англия состоится 3 июля на стадионе Спартак. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Специалисты авторитетной конторы Willam Hill фаворитом поединка считают Англию. Коэффициент на победу европейцев в основное время составляет 2.10, а потенциальный триумф южноамериканцев оценивается баллом 3.70. На ничью ставят 3.20.

На выход подопечных Саутгейта в 1/4 финала по итогам экстра-тайма или серии пенальти коэффициент 1.50. Триумф Колумбии оценивается в 2.50.

Букмекеры из Bwin также верят в победу британцев. На победу Англии в основное время коэффициент 2.10, ничья оценивается в 3.20, победа Колумбии – 3.90.

Выход англичан в следующую стадию после дополнительного времени или серии пенальти оценивается в 1.50. На южноамериканцев коэффициент 2.40.

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Напомним, Англия вышла в 1/8 финала, заняв 2 место в группе G. Подопечные Саутгейта набрали 6 очков и уступили первое место Бельгии.

Колумбия стала победителем группы H, опередив Японию, Сенегал и Польшу. В активе подопечных Пекермана 6 очков.

К слову, победитель этой пары в четвертьфинале будет противостоять Швеции или Швейцарии.

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
до матча
3
дн
:
3
час
:
56
мин
Англия
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