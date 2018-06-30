Колумбія – Англія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Колумбія та Англія зустрінуться у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 у Москві. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Колумбія – Англія відбудеться 3 липня на стадіоні Спартак. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Фахівці авторитетної контори Willam Hill фаворитом поєдинку вважають Англію. Коефіцієнт на перемогу європейців в основний час становить 2.10, а потенційний тріумф південноамериканців оцінюється балом 3.70. На нічию ставлять 3.20.

На вихід підопічних Саутгейта до 1/4 фіналу за підсумками екстра-тайму чи серії пенальті коефіцієнт 1.50. Тріумф Колумбії оцінюється у 2.50.

Букмекери з Bwin також вірять в перемогу британців. На звитягу Англії у основний час коефіцієнт 2.10, нічия оцінюється у 3.20, перемога Колумбії – 3.90.

Вихід англійців до наступної стадії після додаткового часу чи серії пенальті оцінюється у 1.50. На південноамериканців коефіцієнт 2.40.

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Нагадаємо, Англія вийшла до 1/8 фіналу, посівши 2 місце в групі G. Підопічні Саутгейта набрали 6 очок та поступились першим місцем Бельгії.

Колумбія стала переможцем групи H, випередивши Японію, Сенегал та Польщу. В активі підопічних Пекермана 6 очок.

До слова, переможець цієї пари у чвертьфіналі протистоятиме Швеції або Швейцарії.