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Колумбия – Англия: Ерри Мина стал самым результативным защитником чемпионатов мира

23:13 83 Читати українською
Колумбия – Англия: Ерри Мина стал самым результативным защитником чемпионатов мира
Ерри Мина / Фото: ФИФА

Игрок сборной Колумбии Ерри Мина повторил уникальный рекорд.

Защитник Ерри Мина забил гол в добавленное время матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 и перевел игру в экстра-тайм.

Колумбия – Англия – видео голов

Это третий гол Мины на мундиале, он стал самым результативным защитником в истории чемпионатов мира, информирует Twiiter Gracenote Live.

Предыдущий рекорд принадлежал Паулю Брайтнеру, который на ЧМ-1974 также отличился трижды.

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия

live 120'
1 : 1
Англия
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Теги
Колумбия Колумбия Колумбия - Англия Йерри Мина Йерри Мина ЧМ 2018
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