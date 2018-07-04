Колумбія – Англія: Єррі Міна став найрезультативнішим захисником чемпіонатів світу

Гравець збірної Колумбії Єррі Міна повторив унікальний рекорд.

Захисник Єррі Міна забив гол у доданий час матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 та перевів гру в екстра-тайми.

Колумбія – Англія – відео голів

Це третій гол Міни на Мундіалі, він став найрезультативнішим захисником в історії чемпіонатів світу, інформує Twiiter Gracenote Live.

Попередній рекорд належав Паулю Брайтнеру, який на ЧС-1974 теж відзначився тричі.