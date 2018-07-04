toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
КОЛУМБІЯ - АНГЛІЯ ШВЕЦІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ Новини ЧС 2018

Колумбія – Англія: Єррі Міна став найрезультативнішим захисником чемпіонатів світу

3 липня 23:10 170 Читать на русском
Колумбія – Англія: Єррі Міна став найрезультативнішим захисником чемпіонатів світу
Єррі Міна / Фото: ФІФА

Гравець збірної Колумбії Єррі Міна повторив унікальний рекорд.

Захисник Єррі Міна забив гол у доданий час матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 та перевів гру в екстра-тайми.

Колумбія – Англія – відео голів

Це третій гол Міни на Мундіалі, він став найрезультативнішим захисником в історії чемпіонатів світу, інформує Twiiter Gracenote Live.

Попередній рекорд належав Паулю Брайтнеру, який на ЧС-1974 теж відзначився тричі.

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Колумбія - Англія Колумбія Колумбія Єррі Міна Єррі Міна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
16
год
:
35
хв
Уругвай
17:00
Франція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук