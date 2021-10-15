Полузащитник Динамо Владислав Велетень, который выступал за команду киевлян U-19, подписал контракт с Колосом, сообщает официальный сайт УПЛ.

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19-летний футболист перешел в ковалевскую команду на правах свободного агента.

Напомним, Велетень – воспитанник киевского клуба. За Динамо U-19 провел 28 матчей и забил 7 мячей. В начале августа он покинул "бело-синих" и с этого времени оставался без клуба.

Колос уже внес игрока в заявку на сезон – футболист будет выступать за команду под номером 8.

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