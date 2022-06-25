Главный тренер Колоса Ярослав Вишняк рассказал, как клуб договаривается с ВСУ о возвращении Андрея Богданова и Владислава Велетня.

"Есть коммуникация. Мы разговаривали и с Богдановым, и с Велетнем. Хотим, чтобы они вернулись. Ребята хотят играть в футбол. Мы обратились с просьбой, чтобы наши военные пошли нам навстречу.

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Попросили, чтобы пока идти подготовка к чемпионату и сам чемпионат, игроки вернулись в расположение Колоса", – рассказал Вишняк в комментарии Футбол News.

Напомним, что и Велетень, и Богданов вступили в ряды ВСУ после того, как россияне позорно напали на Украину.

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