Колос купил 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц Киевской области

Президент Колоса Андрей Засуха рассказал о помощи медицинским учреждениям Киевской области в борьбе с коронавирусом.

"Должны отнестись с пониманием к мероприятиям, которые принимает власть. Колос всеми командами приостанавливает тренировочный процесс, как того требует указ правительства Украины. Мы не можем остановить работу нашей агрофирмы "Свитанок" (спонсор Колоса. – примечание), однако принимаем все возможные меры, чтобы наши сотрудники и их семьи находились в максимальной безопасности.

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Ответственно относимся к проблеме и делаем все, чтобы борьба с пандемией в нашем регионе была максимально эффективной. Колос и "Свитанок" закупили для Васильковской, Фастовской и Белоцерковской районных больниц 10 современных аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые, помимо традиционных, имеют 8 расширенных режимов работы; обеспечили медицинский персонал больниц всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и приобрели медикаменты для максимально эффективной работы учреждений во время карантина.

Колос и я лично никогда не останемся в стороне от этой очень серьезной для нас всех проблемы. Мы были, есть и будем одной большой семьей. Друзья, берегите себя и своих близких, потому что нет ничего ценнее жизни", – сказал президент Колоса клубной пресс-службе.

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