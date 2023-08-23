"К этому кубковому противостоянию готовлюсь, как и к другим матчам. Конечно, с Эпицентром интересно будет сыграть. Рад буду увидеть снова бывших партнеров по команде. Моих друзей. В Эпицентре я провел прекрасный сезон. У нас был отличный дружеский коллектив, хороший тренер. Эта игра будет точно интересна.

Эпический привоз и автогол в видеообзоре матча Верес – Ворскла – 1:2

Насколько силен этот соперник – покажет только матч. Скажу, что Эпицентр – одна из тех команд, которые играют в футбол. В первой лиге не так много коллективов, которые могут это делать. В Каменце-Подольском есть тренерский штаб, который действительно умеет ставить игру. Они пытаются играть в комбинационный футбол, а не просто избивать вперед. Если честно, перед жеребьевкой не хотел получить у соперники Эпицентр", – цитирует Шевченко клубная пресс-служба Вереса.

Напомним, матч Вереса и Эпицентра состоится сегодня, 23 августа. Старт встречи запланирован на 16:00.