Колос выдал шикарный старт сезона, в какой-то момент даже вырвавшись в лидеры УПЛ. Расширенная статистика показывала, что это нелогично – ковалёвцы не наиграли на такой результат, а значит скоро команда скатится вниз. Так и случилось. В последних четырех турах подопечные Ярослава Вишняка не выиграли ни разу, набрав всего два очка.

Разгром от Шахтера еще можно понять, но поражение Металлисту 1925 (0:2) и ничьи с Ингульцом (1:1) и Черноморцем (1:1) вряд ли могли понравиться руководству. Впрочем, ситуация пока не выглядит критической. Колос держится всего в двух очках от зоны Лиги конференций, а по ожидаемым очкам ковалевцы именно там и должны находиться. При этом Ярослав Вишняк имеет довольно хороший состав с хорошей скамейкой запасных, что позволяет уверенно переносить потери.

У Вереса ситуация практически идентична. Убедительный старт сезона поднял ровенчан в топ-3 УПЛ, но затем пошел спад – за последние пять туров удалось добыть всего одну победу (над Львовом, 3:1) при двух поражениях и ничьих. Список обидчиков также не впечатляет (Минай, Рух, Металлист, Заря). Интересно, что ухудшение результатов началось после возвращения на стадион в Ровно – пока что там удалось набрать всего два очка.

Как следствие, Верес скатился на шестую позицию в УПЛ. Правда, в таблице ожидаемых очков подопечные Юрия Вирта держатся третьими, демонстрируя поразительную стабильность – ожидаемые показатели почти совпадают с реальными. "Народному клубу" не повезло с бешеным оверперформансом Зари, Александрии и Металлиста (они перебрали от 5 до 7 очков), однако в целом у этого коллектива все нормально. Хороший состав, грамотный футбол, голы почти в каждом матче – не хватает только стабильности и концентрации в обороне.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Безбородько, Мякушко (Колос)

Ориентировочные составы на матч Колос – Верес

Колос: Волынец – Золотов, Чоботенко, Новак, Черноморец – Милько, Ориховский – Ильин, Смирный, Болбат – Попов

Верес: Когут – Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич – Клёц, Кучеров – Дахновский, С. Шарай, Г. Пасич – М. Шестаков

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают Колос однозначным фаворитом матча. Такой прогноз выглядит странно – команды имеют похожий стиль и демонстрируют похожие результаты. При этом ковалевцы еще и потеряли двух лидеров, хотя в принципе их есть кем заменить. Единственным явным преимуществом "хлеборобов" является стадион, ведь последнее их домашнее поражение случилось 7 ноября 2021 года.

Проблема Вереса заключается в том, что ровенчане ничем не лучше. Ну, разве что все лидеры у них в строю. Соперники равны, поэтому результат в сегодняшней встрече может оказаться любым – именно поэтому мы поставим на ничью.

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