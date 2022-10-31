Колос видав шикарний старт сезону, в якийсь момент навіть вирвавшись у лідери УПЛ. Розширена статистика показувала, що це нелогічно – ковалівці не награли на такий результат, а значить скоро команда скотиться вниз. Так і сталося. В останніх чотирьох турах підопічні Ярослава Вишняка не виграли жодного разу, набравши всього два очки.

Розгром від Шахтаря ще можна зрозуміти, але поразка Металісту 1925 (0:2) та нічиї з Інгульцем (1:1) і Чорноморцем (1:1) навряд чи могли сподобатись керівництву. Втім, ситуація поки що не виглядає критичною. Колос тримається всього у двох очках від зони Ліги конференцій, а за очікуваними очками ковалівці саме там і мають перебувати. При цьому Ярослав Вишняк має доволі хороший склад із хорошою лавою запасних, що дозволяє впевнено переносити втрати.

У Вереса ситуація практично ідентична. Переконливий старт сезону підняв рівнян у топ-3 УПЛ, але потім пішов спад – за останні п'ять турів вдалося здобути всього одну перемогу (над Львовом, 3:1) при двох поразках і нічиїх. Список кривдників також не вражає (Минай, Рух, Металіст, Зоря). Цікаво, що погіршення результатів почалося після повернення на стадіон у Рівному – поки що там вдалося набрати всього два очки.

Як наслідок, Верес скотився на шосту позицію в УПЛ. Щоправда, у таблиці очікуваних очок підопічні Юрія Вірта тримаються третіми, демонструючи вражаючу стабільність – очікувані показники майже збігаються з реальними. "Народному клубу" не пощастило з шаленим оверперформансом Зорі, Олександрії й Металіста (вони перебрали від 5 до 7 очок), однак загалом у цього колективу все нормально. Хороший склад, грамотний футбол, голи майже в кожному матчі – не вистачає тільки стабільності та концентрації в обороні.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Безбородько, Мякушко (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – Верес

Колос: Волинець – Золотов, Чоботенко, Новак, Чорноморець – Мілько, Оріховський – Ільїн, Смирний, Болбат – Попов

Верес: Когут – Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч – Кльоц, Кучеров – Дахновський, С. Шарай, Г. Пасіч – М. Шестаков

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери вважають Колос однозначним фаворитом матчу. Такий прогноз виглядає дивно – команди мають схожий стиль і демонструють схожі результати. При цьому ковалівці ще й втратили двох лідерів, хоча в принципі їх є ким замінити. Єдиною явною перевагою "хліборобів" є стадіон, адже остання їхня домашня поразка сталася 7 листопада 2021 року.

Проблема Вереса полягає у тому, що рівняни нічим не кращі. Ну, хіба що усі лідери у них в строю. Суперники рівні, тож результат у сьогоднішній зустрічі може виявитись будь-яким – саме тому ми поставимо на нічию.

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