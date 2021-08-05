Год назад Колос дебютировал в еврокубках, уверенно переиграв Арис и потерпев обидное поражение от Риеки в 120-минутной битве под дождём на хорватском "огороде". Ковалёвцы были очень близки к плей-офф Лиги Европы – и вылет в квалификации лишь усилил желание "хлеборобов" вернуться в турнир. Команда так сильно хотела сыграть в нём, что Руслан Костышин обмолвился перед журналистами, назвав Лигу конференций "Лигой Европы".

Определились трансляторы матчей Шахтера и Колоса в квалификациях еврокубков

В новом евросоревновании ковалёвцам должно быть проще, ведь оно было создано для клубов, которым трудно пройти квалификацию ЛЕ. Жребий у Колоса выглядит довольно рабочим – в 3-м отбора раунде украинцы встретятся с карагандинским Шахтером, а в случае прохода соперником по плей-офф станет победитель пары Спартак Трнава – Маккаби Тель-Авив. После вылета Ворсклы из Лиги конференций подопечные Руслана Костишина остаются нашим последним представителем в новом турнире.

За время межсезонья Колос неплохо подготовился к прорыву. Конечно, ковалёвцы потеряли Антюха, Смирного и Ориховского, но их уход удалось компенсировать подписанием Павловца, Сакива, Ситчинавы и Нуриева. Кроме того, клуб приобрёл бразильского хава Диего Сантоса. Практически все новички отличаются очень хорошим техническим оснащением, высокой мобильностью и хорошим ударом – заметно, что "хлеборобы" попытались разнообразить свой футбол. Теперь у них есть не только вариант с длинными забросами на Лысенко (в прошлом сезоне он провел 128 верховых дуэлей, а точность лонгболов составила 58%) – нынешний Колос старается использовать ещё и пространство между линиями.

Правда, новый сезон подопечные Руслана Костишина начали не очень убедительно. Команда ещё не пропускала голов, но моментов у ворот Волынца было достаточно – Вересу даже позволяли стрелять бисиклетами. Это тревожит, ведь в прошлом сезоне Колос по ожидаемым показателям должен был пропустить 38 голов (пропустили только 26, но 13 ожидаемых вытащил голкипер).

В атакующей же работе ковалёвцы демонстрировали низкий темп, низкое количество качественных моментов и большой процент "ватокатства" при передачах. По-хорошему, на победу над Металлистом 1925 коллектив не наиграл – данный факт признал и Руслан Костышин.

Впрочем, делать серьёзные выводы по двум матчам нереально. Колос сегодня может сыграть и сильнее, и слабее, и просто по-другому – мы банально не знаем реальных возможностей ковалёвцев прямо сейчас. Нам известно только о хорошей кадровой комплектации, достойном уровне футбола в прошлом сезоне и наличии свежего опыта в еврокубках. Всего этого нельзя сказать о нынешнем сопернике.

Карагандинский Шахтер в последний раз выступал в еврокубках семь лет назад, остановившись на стадии 3-го раунда отбора Лиги Европы. В предыдущем чемпионате Казахстана "горняки" лишь в финальном туре запрыгнули в Лигу конференций, переиграв демотивированный Тобол благодаря голу с пенальти на последних минутах. В новом сезоне этот коллектив не впечатляет: после 19 туров в национальном первенстве Шахтер идет на 11-й позиции с разницей мячей 14:26, а за 11 последних туров Караганда одержала всего две победы (при пяти поражениях).

Тем не менее, команде удалось пройти румынский ФКСБ во 2-м раунде квалификации ЛК. На выезде казахи потерпели минимальное поражение, а в матче в Ереване (именно туда перенесли домашку "горняков") подопечные Магомеда Адиев играли со счетом 1:1 до компенсированных минут – в итоге матч удалось перевести в овертаймы и серию пенальти. А ФКСБ, между прочим, не славится замысловатой тактикой и дисциплиной – румыны вообще пытались пройти благодаря кляузам в УЕФА и ужасному домашнему приёму. Так или иначе, Шахтер продолжает борьбу.

Возможно, казахи прорвались бы в 3-й раунд увереннее, но прямо сейчас они проходят серьёзную перестройку. Магомед Адиев стал уже вторым тренером карагандинцев в сезоне, а летом его коллектив начал масштабное обновление состава – Шахтер подписал аж 11 новичков. Большинство фамилий ничего не скажет украинскому болельщику, но Арамиса Кузина могут вспомнить в Днепре – канадец украинского происхождения выступал за Оболонь, СК Днепр-1 и Ольборг. Правда, за последние 2 клуба он провел 0 матчей в первой команде.

Казахские болельщики и пресса не очень верят в проход Шахтера в плей-офф. Масштабное обновление состава, неудачные выступления в чемпионате, нервный проход ФКСБ и общая разница в классе с украинскими клубами слишком сильно влияет на оценку шансов – впрочем, есть одно "но". Колосу необходимо обеспечить в родных стенах максимально комфортное преимущество, ведь на выезде "горняки" смогут воспользоваться преимуществами своей страны. Лететь туда долго, а играть придётся на искусственном газоне Астана Арены – а мы все знаем, как трудно играть на таком покрытии нашим командам.

Забрасывать шапками Шахтер тоже не стоит, ведь это неприятный коллективчик. Казахи работают в тройке защитников, неплохо закрываются, играют от контратак и отличаются упорством – чем-то такой футбол похож на игру Колоса, только он медленнее и проще. С характером у подопечных Магомеда Адиев, похоже, также всё нормально, поэтому сегодня стоит отнестись к сопернику с максимальной ответственностью. Легко не будет.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Шахтер Караганда

Колос: Волынец – Золотов, Гавриш, Петров, Сакив – Богданов, Милько – Ильин, Костышин, Чурко – Ситчинава

Шахтер Караганда: Шацкий – Буйволов, Габышев, Граф, Атанаскоски, Кибирай – Бакаев, Митошевич, Наджарян, Хубулов – Таттибаев

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Колос – однозначный фаворит пары. У него больше опыта, ведь почти вся команда ещё год назад играла в еврокубках (в отличие от "горняков"), да и уровень сопротивления в чемпионате у ковалёвцев сильнее – соперников класса Шахтера или Динамо в Казахстане нет, а наши середняки мощнее казахских. Между тем, подопечные Руслана Костишина в прошлом сезоне неоднократно отбирали очки у клубов группового этапа ЛЧ и ЛЕ, что даже не снилось карагандинцам.

Наша команда энергичнее и разнообразнее в атаке, а "горняки" проходят перестройку и лишь на нервах проходят слабых румын. Фактор родных стен также имеет большое значение, поэтому сегодня стоит ожидать победу Колоса. Впрочем, существуют сомнения относительно возможности забить больше одного гола – оба коллектива привыкли играть вторым номером, обоим некуда спешить, голкиперы у них тоже хорошие, а высокая ответственность поединка будет сдерживать ковалёвцев от рискованных решений. Кроме того, не следует забывать о невыразительности подопечных Руслана Костишина на старте сезона.

Учитывая вышеуказанные факторы, наиболее вероятной кажется минимальная победа украинского клуба.

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