Колос продолжает свое беспроигрышное шествие, не зная поражений на протяжении семи туров подряд. Да и в целом подопечных Ярослава Вишняка били только Шахтер и Кривбасс (и Мариуполь в Кубке). Всё это, конечно же, круто – вот только за предыдущие 10 туров команда одержала всего одну победу при 5-ти забитых мячах. Больше одного гола за матч ковалевцы на этом отрезке не проводили.

Такой футбол отдаляет Колос от зоны еврокубков. До нее уже сейчас не хватает четырех очков – выше расположились Рух и Черноморец, причем одесситы имеют игру в запасе. Снизу же поджимают Динамо, Металлист 1925 и Ворскла, которые держатся на расстоянии 1-2 зачетных баллов. При таком раскладе еще одна ничья уже не устроит подопечных Ярослава Вишняка.

Благо, в соперниках почти безнадежный аутсайдер – Минай. Команда Владимира Шарана прилагает огромные усилия, но в результат они не конвертируются. Закарпатцы до сих пор не знают побед в чемпионате, да еще и голы перестали забивать. "Сухая" серия продолжается уже пять туров УПЛ подряд.

Что наиболее печально, коллектив остаётся самым слабым и в статистическом плане. Минай имеет самый низкий показатель ожидаемых голов, не реализовав даже свои мизерные цифры – из 10,86 xG удалось забить всего 6 мячей. Показатель ожидаемых пропущенных при этом самый высокий. Словом, сейчас все говорит о предстоящем вылете закарпатцев, а там и до расформирования недалеко.

Кадровая ситуация

Травмированные: Цуриков, Ранжел – Булеза, Воробчак

Дисквалифицированы: -

Ориентировочные составы на матч Колос – Минай

Колос: Фесюн – Черноморец, Бондаренко, Бурда – Лучкевич, Богданов, Демченко, Емец – Ильин, Безбородько, Мякушко

Минай: Бандура – Дмитрук, Солдат, Мельник, Немчанинов – Ралюченко, Витенчук – Одарюк, Твердохлеб, Гечев – Вишневский

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Букмекеры максимально уверены в победе Колоса. Даже на ничью коэффициенты очень высокие. Результаты и статистика на это явно намекают – впрочем, не сказать, что по игре ковалевцы точно должны прибивать закарпатцев. Обе команды тяготеют к минимальному количеству голов (конторы даже в ТБ 2,0 не очень верят) и имеют кучу ничьих.

Результат определят какие-то рандомные факторы (например, состояние поля или арбитраж), но можно быть уверенным – трех голов в этой встрече не увидим.

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