Колос продовжує свою безпрограшну ходу, не знаючи поразок протягом семи турів поспіль. Та і загалом підопічних Ярослава Вишняка били тільки Шахтар і Кривбас (і Маріуполь в Кубку). Все це, звісно ж, круто – от тільки за попередні 10 турів команда здобула всього одну перемогу при 5-ти забитих м'ячах. Більше одного гола за матч ковалівці на цьому відрізку не проводили.

Такий футбол віддаляє Колос від зони єврокубків. До неї вже зараз не вистачає чотирьох очок – вище розташувалися Рух і Чорноморець, причому одесити мають гру в запасі. Знизу ж підтискають Динамо, Металіст 1925 і Ворскла, які тримаються на відстані 1-2 залікових балів. За такого розкладу ще одна нічия вже не влаштує підопічних Ярослава Вишняка.

Благо, в суперниках майже безнадійний аутсайдер – Минай. Команда Володимира Шарана докладає величезних зусиль, але у результат вони не конвертуються. Закарпатці досі не знають перемог у чемпіонаті, та ще й голи перестали забивати. "Суха" серія триває вже п'ять турів УПЛ поспіль.

Що найбільш сумно, колектив залишається найслабшим і в статистичному плані. Минай має найнижчий показник очікуваних голів, не реалізувавши навіть свої мізерні цифри – із 10,86 xG вдалося забити всього 6 м'ячів. Показник очікуваних пропущених при цьому найвищий. Словом, зараз все говорить про майбутній виліт закарпатців, а там і до розформування недалеко.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цуріков, Ранжел – Булеза, Воробчак

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Минай

Колос: Фесюн – Чорноморець, Бондаренко, Бурда – Лучкевич, Богданов, Демченко, Ємець – Ільїн, Безбородько, Мякушко

Минай: Бандура – Дмитрук, Солдат, Мельник, Нємчанінов – Ралюченко, Вітенчук – Одарюк, Твердохліб, Гечев – Вишневський

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Букмекери максимально впевнені у перемозі Колоса. Навіть на нічию коефіцієнти дуже високі. Результати і статистика на це явно натякають – втім, не сказати, що по грі ковалівці точно повинні прибивати закарпатців. Обидві команди тяжіють до мінімальної кількості голів (контори навіть у ТБ 2,0 не дуже вірять) та мають купу нічиїх.

Результат визначать якісь рандомні фактори (наприклад, стан поля чи арбітраж), але можна бути впевненим – трьох голів у цій зустрічі не побачимо.

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