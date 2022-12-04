Сборные Нидерландов и Аргентины 9 декабря сойдутся в четвертьфинале ЧМ-2022. Ван дер Ваарт не видит ничего нереального в задаче остановить 35-летнего капитана "альбиселесте".

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"Что думаю о нынешнем Месси? Я играл против "Великого Месси" и, поверьте мне, тогда я звал свою маму. На то время он был настолько сильным, что я просто не мог его остановить. А сейчас его можно остановить", – цитирует ван дер Ваарта Mundo Deportivo.

Нидерландец далеко не в первый раз публично критикует Месси. Ранее Рафаэль набросился на Лео за привычку ходить пешком по полю вместо активного прессинга.

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