Збірні Нідерландів та Аргентини 9 грудня зійдуться у чвертьфіналі ЧС-2022. Ван дер Ваарт не бачить нічого нереального у завданні зупинити 35-річного капітана "альбіселесте".

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"Що думаю про нинішнього Мессі? Я грав проти "Великого Мессі" і, повірте мені, тоді я кликав свою маму. На той час він був настільки сильним, що я просто не міг його зупинити. А зараз його можна зупинити", – цитує ван дер Ваарта Mundo Deportivo.

Нідерландець далеко не вперше публічно критикує Мессі. Раніше Рафаель накинувся на Лео за звичку ходити пішки по полю замість активного пресингу.

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