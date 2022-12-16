Международная федерация футбола выберет хозяев Мундиаля 2030 года уже совсем скоро, в 2024-м. Об этом стало известно по итогам заседания Совета ФИФА.

В пятницу, 16 декабря, в Катаре состоялось заседание Совета ФИФА, в ходе которого было принято ряд важных решений. Одно из них касается определения хозяина чемпионата мира 2030 года.

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Уже в начале 2023 будут обнародованы официальные правила подачи финальных заявок. А вот где состоится ЧМ-2030, объявят в 2024 году, говорится на официальном сайте ФИФА.

Как известно, на проведение чемпионата мира-2030 претендует и Украина, которая в октябре 2022-го присоединилась к заявке Испании и Португалии. Конкурентами являются совместные заявки Египта, Греции и Саудовской Аравии, а также Аргентины, Чили, Парагвая и Уругвая.

Напомним, решение о месте проведения чемпионата мира-2026 было принято еще несколько лет назад, в 2018-м. Мундиаль-2026 состоится в США, Канаде и Мексике.

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