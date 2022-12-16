Міжнародна федерація футболу обере господарів Мундіалю 2030 року вже зовсім скоро, у 2024-му. Про це стало відомо за підсумками засідання Ради ФІФА.

У п'ятницю, 16 грудня, в Катарі відбулося засідання Ради ФІФА, під час якого ухвалили низку важливих рішень. Одне з них стосується визначення господаря чемпіонату світу 2030 року.

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Вже на початку 2023-го будуть оприлюднені офіційні правила подачі фінальних заявок. А от де відбудеться ЧС-2030, оголосять у 2024 році, йдеться на офіційному сайті ФІФА.

Як відомо, на проведення чемпіонату світу-2030 претендує і Україна, яка у жовтні 2022 року приєдналася до заявки Іспанії та Португалії. Конкурентами є спільні заявки Єгипту, Греції та Саудівської Аравії, а також Аргентини, Чилі, Парагваю та Уругваю.

Нагадаємо, рішення щодо місця проведення чемпіонату світу-2026 ухвалили ще кілька років тому, у 2018-му. Мундіаль-2026 відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

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