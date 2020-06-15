Кобин раскрыл свой план на игру против Динамо – тренер Миная хочет обыграть киевлян и выйти в финал Кубка

Главный тренер Миная Василий Кобин поделился ожиданиями перед матчем против Динамо в 1/2 финала Кубка Украины.

"Мы понимаем, что Динамо в лучшем функциональном состоянии. С нашей стороны будет желание и самоотдача. Тем более, что это полуфинал Кубка. Для ребят это будет важный матч, поэтому за счет желания нам удастся эту разницу компенсировать. Мы также понимаем, что Динамо может быть уставшим, ведь у него игра с третьего на четвертый день – это немного выровняет наши шансы в плане физической подготовки.

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Нет ничего невозможного – нужно играть, ведь против каждого соперника всегда есть шансы. Мы понимаем, что это Динамо, хороший и сильный соперник, но будем готовиться к проходу дальше. Посмотрим, как игра закончится, но мы не будем выходить на игру с мыслями, что проиграем", – заявил Кобин в интервью ua-football.

Напомним, полуфинальный матч Кубка Украины между Минаем и Динамо состоится 17 июня в 14:00. В другой паре встретятся Мариуполь и Ворскла.

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