Кобін розкрив свій план на гру проти Динамо – тренер Миная хоче обіграти киян і вийти у фінал Кубка

Головний тренер Миная Василь Кобін поділився очікуваннями перед матчем проти Динамо в 1/2 фіналу Кубка України.

"Ми розуміємо, що Динамо у кращому функціональному стані. З нашого боку буде бажання і самовіддача. Тим паче, що це півфінал Кубка. Для хлопців це буде важливий матч, тому за рахунок бажання нам вдасться цю різницю компенсувати. Ми також розуміємо, що Динамо може бути втомленим, адже у нього гра з третього на четвертий день – це трохи вирівняє наші шанси у плані фізичної підготовки.

Минай – Динамо: де дивитись півфінальний матч Кубка України

Немає нічого неможливого – потрібно грати, адже проти кожного суперника завжди є шанси. Ми розуміємо, що це Динамо, хороший і сильний суперник, проте готуватимемось до проходу далі. Подивимось, як гра закінчиться, але ми не виходитимемо на гру із думками, що програємо", – заявив Кобін в інтерв'ю ua-football.

Нагадаємо, півфінальний матч Кубка України між Минаєм та Динамо відбудеться 17 червня о 14:00. У іншій парі зустрінуться Маріуполь і Ворскла.

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