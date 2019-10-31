Кобін емоційно прокоментував вихід Миная у чвертьфінал Кубка України

Головний тренер Миная Василь Кобін відзначив важливість перемоги у матчі 1/8 фіналу Кубка України над Львовом.

"Емоції позитивні. Ми зробили історію. Сказав це хлопцям в роздягальні. Тільки позитив зараз.

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Грали проти хорошої команди, яка знаходиться на рівні УПЛ. Так, у них зараз немає результату, але футболісти у них – високої якості. Нам було важко, тому що ми грали три дні тому проти Волині. Тому застосували ротацію. Це все далося взнаки. Важко було і психологічно, хлопці переживали за результат. Розуміли, що це за гра. Побільше буде таких матчів як сьогодні і як проти Волині – будуть швидше прогресувати гравці.

Багато емоцій зараз, я говорив хлопцям, що це різні турніри і нам потрібно готуватися відповідально, щоб гідно завершити першу частину чемпіонату", – цитує Кобіна ua-football.

Після 15-ти турів Першої ліги Минай перебуває на 7-й сходинці, відстаючи від лідера на 4 очки.

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