Нелегальні діяння окупантів і далі залишаються без покарання.

Сьогодні, 16 липня, клуби з окупованого Криму (зокрема, Севастополь) зіграли перший матч в Другій лізі Росії (третій національний дивізіон), повідомляє журналіст Ендрю Тодос.

УАФ звернулася до ФІФА та УЄФА щодо незаконного включення кримських клубів у чемпіонат Росії

Таким чином, окупанти продовжують інтегрувати клуби з окупованих українських територій у свій чемпіонат, що заборонено правилами ФІФА та УЄФА. Втім, РФС (Російський футбольний союз – прим.), судячи з усього, не боїться виключення з цих асоціацій – вони так і не відреагували на це свавілля.

Нагадаємо, УАФ вже зверталась до ФІФА та УЄФА, аби вони позбавили РФС членства у своїх асоціаціях.

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