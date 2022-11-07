34-летний представитель страны террористов больше не является игроком турецкого клуба, сообщает сайт Турецкой футбольной федерации .

Ракицкий стал самым плохим игроком матча чемпионата Турции – его команда потеряла шанс возглавить таблицу

Сотрудничество прекратили 3 ноября с согласия сторон. Оккупантские "СМИ" информируют, что Дзюба вовсе не входил в планы главного тренера. Нападающий, известный скандальным поведением вне поля, перебрался в команду летом, провел 220 минут в 5 матчах и отличился голом.

Адана Демирспор идет четвертой в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отставая от лидера на 3 зачетных балла. За коллектив выступает Ярослав Ракицкий, игравший с Дзюбой в Зените.

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