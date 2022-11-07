34-річний представник країни терористів більше не є гравцем турецького клубу, повідомляє сайт Турецької футбольної федерації.

Ракицький став найгіршим гравцем матчу чемпіонату Туреччини – його команда втратила шанс очолити таблицю

Співпрацю припинили 3 листопада за згодою сторін. Окупантські "ЗМІ" інформують, що Дзюба зовсім не входив у плани головного тренера. Нападник, який відомий скандальною поведінкою поза полем, перебрався у команду влітку, провів 220 хвилин у 5 матчах та відзначився голом.

Адана Демірспор йде четвертою у турнірній таблиці турецької Суперліги, відстаючи від лідера на 3 залікові бали. За колектив виступає Ярослав Ракицький, який грав із Дзюбою в Зеніті.

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