"Мне действительно понравился сегодняшний вечер. Я не ожидал, что мы будем полностью контролировать игру в течение всего матча. В первом тайме мы это делали, а после перерыва соперник сменил свою игру, стал немного по-другому прессинговать. Но что наша команда делает хорошо, то это адаптируется, учится прямо на поле, хотя иногда на это уходит немного больше времени.

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Остальные игры было просто приятно смотреть. Это топ-футбол, и я хочу отметить страсть, которую показывали игроки с первой секунды. Наши контрпрессинг, скорость и желание, которые ребята продемонстрировали, были неотразимы. Девять голов в ворота Юнайтед за два матча встречаются не так часто. Это действительно ненормальная ситуация", – сказал Клопп в эфире ВВС.

К слову, вчерашний матч на Энфилде стал третьим подряд, в котором Манчестер Юнайтед пропустил от Ливерпуля минимум четыре гола. В двух последних очных встречах манкунианцы даже не смогли забить в ответ.

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