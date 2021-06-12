Сабрина Квист Йенсен, жена полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, находится в ужасном состоянии после того, как ее муж упал без сознания во время матча Евро-2020 против Финляндии.

После инцидента с Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время встречи с Финляндией, жена датчанина была в ужасном состоянии.

Эриксен потерял сознание на поле во время матча Евро – ужасные кадры

Симон Кьяер и Каспер Шмейхель, партнеры Эриксена по сборной, утешали несчастную женщину прямо на стадионе, пока за жизнь Кристиана борются врачи.

Отметим, что Эриксен в конце первого тайма упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца, а партнеры своими телами закрыли процесс. В конце концов, Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен.

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