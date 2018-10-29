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Китайский бизнесмен Стивен Чжан стал президентом Интера

26 октября 14:06 77 Читати українською
Китайский бизнесмен Стивен Чжан стал президентом Интера
Стивен Чжан стал новым президентом Интера

Новым президентом Интера стал китайский бизнесмен.

Интер на официальном сайте объявил о назначении Стивена Чжанжа на должность президента клуба. 26-летний бизнесмен из Китая является сыном владельца Suning Holdings Group – компании, которая владеет контрольным пакетом акций "нерадзурри".

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Сообщается, что уже экс-президент клуба Эрик Тохир сохранит свою долю акций.

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