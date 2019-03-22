Кипр – Сан-Марино – 5:0 – видео голов и обзор матча

Евро-2020 — 08:00 108
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Португалия – Украина: анонс и прогноз на матч 1-го тура отбора Евро-2020
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Евро-2020, квалификация: Хорватия вырвала победу над Азербайджаном, Нидерланды разгромили БеларусьЕвро-2020 — 21 март 285
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Не Роналду: Зинченко сделал неожиданный выбор лучшего игрока сборной ПортугалииСборная Украины — 21 март 418
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Португалия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 21 март 541
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Соперники Украины, обидчики Динамо и Шахтера: 10 новоявленных звезд раскрутят трансферный рынок на миллионыЕвро-2020 — 21 март 348