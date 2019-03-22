Кипр – Сан-Марино – 5:0 – видео голов и обзор матча

В первом туре отбора на Евро-2020 Кипр разбил Сан-Марино. Смотрите видео голов и обзор матча.

Сборная Кипра за первые полчаса матча забила 4 мяча сан-маринцам. Сначала Пьерос Сотириу дважды реализовал пенальти, а потом забили Йоаннис Кусулос и Георгиос Ефрем.

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Окончательный счет в поединке установил Константинос Лайфис, отличившийся на 56-й минуте. Победа позволила киприотам пока возглавить группу I отбора на Евро-2020.