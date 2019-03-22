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Кіпр – Сан-Марино – 5:0 – відео голів та огляд матчу

07:30 177 Читать на русском
Кіпр – Сан-Марино – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Кіпр – Сан-Марино – 5:0 – відео голів та огляд матчу

У першому турі відбору на Євро-2020 Кіпр розтрощив Сан-Марино. Дивіться відео голів та огляд матчу.

 

Збірна Кіпру за перші півгодини матчу забила 4 м'ячі сан-марінцям. Спочатку П'єрос Сотіріу двічі реалізував пенальті, а потім забили Йоанніс Кусулос та Георгіос Ефрем.

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Остаточний рахунок у поєдинку встановив Константінос Лайфіс, який відзначився на 56-й хвилині. Перемога дозволила кіпріотам поки очолити групу I відбору на Євро-2020.

Теги
Євро-2020 Кіпр - Сан-Маріно Кіпр Кіпр Сан-Маріно Сан-Маріно Відеоновини
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