Кіпр – Сан-Марино – 5:0 – відео голів та огляд матчу

У першому турі відбору на Євро-2020 Кіпр розтрощив Сан-Марино. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Збірна Кіпру за перші півгодини матчу забила 4 м'ячі сан-марінцям. Спочатку П'єрос Сотіріу двічі реалізував пенальті, а потім забили Йоанніс Кусулос та Георгіос Ефрем.

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Остаточний рахунок у поєдинку встановив Константінос Лайфіс, який відзначився на 56-й хвилині. Перемога дозволила кіпріотам поки очолити групу I відбору на Євро-2020.