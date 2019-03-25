Кіпр – Бельгія: Азар провів ювілейний матч за збірну, увійшовши в топ-3 ветеранів "червоних дияволів"

Бельгійський вінгер Челсі Еден Азар вписав своє ім'я в історію національної команди.

Матч 2-го раунду відбору до Євро-2020 Кіпр – Бельгія (0:2) став 100-м для Едена Азара у футболці національної команди, повідомляє ESPN.

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Це третій ветеранський результат в історії збірної Бельгії. За цим показником 28-річний Еден поступається лише захиснику Тоттенхема Яну Вертонгену (112 матчів) і хавбеку Борусії Д Акселю Вітсель (101 матч).

Нагадаємо, хавбеком Челсі активно цікавиться мадридський Реал.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Азар провів 29 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та 11-ма асистами.

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