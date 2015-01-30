Керницкий: "Имэксбанк" обанкротился? Это только генеральный спонсор "Черноморца"

Гендиректор одесского клуба Сергей Керницкий опроверг информацию о возможном исчезновении "Черноморца" с футбольной карты Украины.

"Это полная чушь! У нас все нормально, никакое исчезновение нам не грозит, команда работает в штатном режиме на сборах в Турции.

"Имэксбанк" - банкрот? А при чем здесь "Имэксбанк"? Он просто был генеральным спонсором "Черноморца". А с его исчезновением у клуба просто сменится генеральный спонсор.

Знаете, меня это вообще удивляет. Неужели тяжело тем людям, которые распространяют такие новости, позвонить в клуб и просто спросить? Это именно тот случай, когда уместно выражение "Собаки лают - караван идет". Только в данной ситуации лают не собаки, а шавки. Одни шавки преподносят информацию, другие - ее разглашают", - выразил негодование Керницкий.