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Керницкий: "Имэксбанк" обанкротился? Это только генеральный спонсор "Черноморца"

30 января 2015 153 Читати українською
Керницкий: "Имэксбанк" обанкротился? Это только генеральный спонсор "Черноморца"
Керницкий: Шавки лают, а караван идет - Bestgoal

Гендиректор одесского клуба Сергей Керницкий опроверг информацию о возможном исчезновении "Черноморца" с футбольной карты Украины.

"Это полная чушьУ нас все нормально, никакое исчезновение нам не грозит, команда работает в штатном режиме на сборах в Турции.

"Имэксбанк" - банкрот? А при чем здесь "Имэксбанк"? Он просто был генеральным спонсором "Черноморца". А с его исчезновением у клуба просто сменится генеральный спонсор.

Знаете, меня это вообще удивляет. Неужели тяжело тем людям, которые распространяют такие новости, позвонить в клуб и просто спросить? Это именно тот случай, когда уместно выражение "Собаки лают - караван идет". Только в данной ситуации лают не собаки, а шавки. Одни шавки преподносят информацию, другие - ее разглашают", - выразил негодование Керницкий.

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