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Кернес: Если найдется человек, готовый купить документы на Металлист у Курченко, мы его поддержим

06:30 175 Читати українською
Кернес: Если найдется человек, готовый купить документы на Металлист у Курченко, мы его поддержим
Сергей Курченко и Геннадий Кернес / Фото из открытых источников

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о готовности поддержать инвестора Металлиста, если он появится.

"Футбольный клуб Металлист существует юридически, а фактически его нет. Если найдется человек, который захочет купить документы на клуб у беглого Курченко, то мы ему поможем", – сказал Кернес в комментарии YouTube-канала "Ходят слухи".

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К слову, недавно помещение на стадионе Металлист и тренировочную базу, конфискованные у Курченко, вернули государству.

Напомним, Курченко стал президентом ФК Металлист в 2012 году, приобретя клуб у Александра Ярославского. С февраля 2014 года экс-президент Металлиста скрывается в России.

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