Сейчас защитник находится в расположении сборной Польши и принял участие в пресс-конференции. Один из журналистов спросил, до сих пор ли Луческу использует видеокассеты для просмотра матчей соперника. Именно этой устаревшей технологией пользовался румын во время работы в Шахтере (2004-2016 годы).

Караваев: Три трофея в первый год работы Луческу – это мощно

"Нет, нет, все на высшем уровне, наше видео такое же, как и в национальной сборной. В Динамо не пользуются видеокассетами. Да, в этом году нашему тренеру будет 76, но на самом деле этого не видно. У него столько энергии, что заряжает даже молодых игроков", – цитирует Кендзеру Super Express.

Напомним, Луческу возглавил Динамо прошлым летом и сразу забрал все трофеи на внутренней арене.

Луческу був крутим вінгером: забив 100 голів, протистояв Пеле і вижив під час Карпатського землетрусу