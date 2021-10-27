Ведущий игрок бирмингемцев получил польский паспорт и может быть вызван в "Кадру" уже на ближайший сбор.

Экс-защитник сборной Украины получил польское гражданство

Кэш родился в Англии, его мать Барбара наполовину полька, а дед родом из Ивано-Франковска (правда, тогда он еще назывался Станиславом). Лидер Астон Виллы в 24 года решил попрощаться с призрачными шансами сыграть за Англию и выбрал родину предков. Получению паспорта лично способствовал президент Польши Анджей Дуда.

Добавим, что Кэш играет на позиции правого защитника, то есть является прямым конкурентом польского легионера Динамо Томаша Кендзеры.

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