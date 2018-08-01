Кьеллини: Возвращение Бонуччи в Ювентус под вопросом

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини прокомментировал слухи о возвращении Леонардо Бонуччи в туринский клуб.

"Бонуччи – мой друг. Я провел отпуск с ним и его семьей.

Я знаю, что он классный игрок, но его возвращение в Ювентус пока под вопросом. Все не так просто. И я должен уважать своих партнеров по команде.

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Я не президент Ювентуса и не спортивный директор, посмотрим, где будет Леонардо перед закрытием трансферного окна", – цитирует Кьеллини издание ESPN.

Напомним, Леонардо Бонуччи перешел в Милан из Ювентуса летом 2017 за 42 млн евро.

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