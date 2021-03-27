В поединах против команд Болгарии и Литвы главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не рассчитывает сразу на трех исполнителей.

Оба матча квалификации к ЧМ-2022 пропустит капитан "Скуадры Адзурры" Джорджо Кьеллини, сообщает Football Italia.

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Наставник сборной решил поберечь ветерана в условиях насыщенного графика. В свою очередь нападающие Сассуоло Доменико Берарди и Франческо Капуто получили травмы. Кьеллини и Берарди вышли в старте Италии на матч 1-го тура отбора против Северной Ирландии (2:0), а вот 33-летний Капуто тот поединок пропустил.

К слову, итальянцы 28 марта встретятся с болгарами, а в последний день месяца сыграют против литовцев. Оба матча – выездные.

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