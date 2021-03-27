У поєдинах проти команд Болгарії та Литви головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні не розраховує відразу на трьох виконавців.

Обидва матчі кваліфікації до ЧС-2022 пропустить капітан "Скуадри Адзурри" Джорджо К'єлліні, повідомляє Football Italia.

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Керманич збірної вирішив поберегти ветерана в умовах насиченого графіку. Натомість нападники Сассуоло Доменіко Берарді та Франческо Капуто зазнали травм. К'єлліні та Берарді вийшли в старті Італії на матч 1-го туру відбору проти Північної Ірландії (2:0), а 33-річний Капуто той поєдинок пропустив.

До слова, італійці 28 березня зустрінуться із болгарами, а в останній день місяця зіграють проти литовців. Обидва матчі – виїзні.

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