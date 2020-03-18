Кейта может снова оказаться в РБ Лейпциг, – Bild

Английский Ливерпуль рассматривает вариант с возвращением полузащитника Наби Кейта в немецкую Бундеслигу.

Гвинеец летом может вернуться в Саксонию, утверждает Bild.

Менье в шаге от перехода в Боруссию Д, – журналист

Наставник "красных" Юрген Клопп запланировал перестройку команды на летнее трансферное окно. Поэтому Кейта может быть продан в РБ Лейпциг, поскольку не смог стать своим на Энфилде. Если хавбек решит вернуться к "быкам", то вынужден будет согласиться на существенное уменьшение зарплаты.

В сезоне 2019/20 Наби Кейта провел лишь 9 матчей в АПЛ, в которых забил 1 мяч. Его трансфер обошелся мерсисайдцам в 60 млн евро.

Мессі без Роналду, 4 юні зірки, сенсаційний партнер Маліновського – збірна сезону до втручання коронавірусу