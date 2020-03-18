toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Кейта может снова оказаться в РБ Лейпциг, – Bild

21:08 90 Читати українською
Кейта может снова оказаться в РБ Лейпциг, – Bild
Наби Кейта / ФК Ливерпуль

Английский Ливерпуль рассматривает вариант с возвращением полузащитника Наби Кейта в немецкую Бундеслигу.

Гвинеец летом может вернуться в Саксонию, утверждает Bild.

Менье в шаге от перехода в Боруссию Д, – журналист

Наставник "красных" Юрген Клопп запланировал перестройку команды на летнее трансферное окно. Поэтому Кейта может быть продан в РБ Лейпциг, поскольку не смог стать своим на Энфилде. Если хавбек решит вернуться к "быкам", то вынужден будет согласиться на существенное уменьшение зарплаты.

В сезоне 2019/20 Наби Кейта провел лишь 9 матчей в АПЛ, в которых забил 1 мяч. Его трансфер обошелся мерсисайдцам в 60 млн евро.

Мессі без Роналду, 4 юні зірки, сенсаційний партнер Маліновського – збірна сезону до втручання коронавірусу

blog_ava
Шахтер определился с ценой Мудрыка, – СМИ
00:11
1157
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Ливерпуль Ливерпуль Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг Трансферы Ливерпуля Трансферы Чемпионата Германии Наби Кейта Наби Кейта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
13
мин
Шахтер
19:55
Вольфсбург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук