Менье в шаге от перехода в Боруссию Д, – журналист

Защитник французского Пари Сен-Жермен Тома Менье близок к трансферу в лагерь недавнего соперника по плей-офф Лиги чемпионов – дортмундской Боруссии.

Бельгиец покинет Парк де Пренс после сезона 2019/20. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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Менье, вероятнее всего, станет игроком Боруссии Д. "Шмели" предложили бронзовому призеру ЧМ-2018 контракт на 4 года. В немецкую Бундеслигу 28-летний защитник переберется в статусе свободного агента, так как его соглашение с парижанами завершит действие летом.

В нынешнем сезоне Тома Менье провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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