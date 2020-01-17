Кейн получил неутешительный прогноз от хирурга – форвард может пропустить Евро-2020

Форвард Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн ожидает на достаточно длительную реабилитацию после травмы.

"Я ожидаю, что он вернется в строй через 6 месяцев. Если бы я общался с игроком топ-уровня, то я не хотел бы вводить его в заблуждение и сказал бы, что он будет в форме и сможет нормально играть не раньше, чем через полгода после операции.

Кейн может вернуться уже в следующем сезоне, – Моуринью

Если бы я оперировал его, то я бы ориентировал его на восстановление к предсезонной подготовки. Я знаю, что в случае с Кейном говорили о апрель или май. Должен признать, я буду очень удивлен, если он вернется до тех пор.

Существует риск рецидива. Слишком раннее возвращение может увеличить риск, в таком случае этого не избежать. Может, его хирург относится к этому проще и говорит: "Выходи через 3 месяца и посмотрим, как пойдет", – отметил ведущий английский хирург Крис Уилсон в комментарии Daily Mail.

Напомним, Кейн получил повреждение в матче 21-го тура АПЛ с Саутгемптоном (0:1). Впоследствии врачи диагностировали у форварда разрыв левого подколенного сухожилия и настояли на операции, которая прошла успешно. Добавим, что в текущем сезоне АПЛ Кейн провел 20 матчей, в которых отметился 11-ю голами и двумя ассистами.

У Ярмоленко супер зарплата и еще один большой грех для Мойеса – самый авторитетный инсайдер о трансфере из Вест Хэма