Кейн может вернуться уже в следующем сезоне, – Моуринью

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассердился, услышав вопрос о самочувствии своего ключевого форварда Харри Кейна.

"Мы стараемся изо всех сил. Новостей о Харри у нас нет, и если вы будете спрашивать меня о нем каждый раз, то ответ будет одинаковым.

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Мы ожидаем, что он будет вернется до середины апреля, конца апреля, конца мая, в следующем сезоне, я не знаю", – цитирует Моуринью The Guardian.

Кейн получил повреждение в матче 21-го тура АПЛ с Саутгемптоном (0:1). Впоследствии врачи диагностировали у форварда разрыв левого подколенного сухожилия и настояли на операции, которая прошла успешно.

В текущем сезоне АПЛ Кейн провел 20 матчей, в которых отметился 11-ю голами и двумя ассистами.

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