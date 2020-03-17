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Кейн покинет Тоттенхэм – СМИ назвали 4 причины для ухода форварда

12:10 154 Читати українською
Кейн покинет Тоттенхэм – СМИ назвали 4 причины для ухода форварда
Харри Кейн / Фото ФК Тоттенхэм

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн не останется в лагере "шпор" на следующий сезон, по крайней мере, в этом убеждает AS.

Испанское издание утверждает, что после фиаско лондонского клуба в финале Лиги чемпионов (0:2 против Ливерпуля) в прошлом сезоне, многие игроки решили, что с Тоттенхэмом им не светят трофеи, такого же мнения придерживался и Харри.

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Также нападающий понимает, что его возраст (26 лет) позволяет ему полностью открыть свой потенциал. В-третьих сейчас англичанин имеет достаточно топовых предложений для продолжения карьеры.

И последним аргументом для ухода Кейна AS называет вылет "шпор" с 1/8 финала ЛЧ, а турнирная таблица АПЛ намекает, что Тоттенхэм вероятно не будет играть в самом престижном клубном турнире в следующем сезоне.

Сейчас Кейн продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы. В нынешнем розыгрыше АПЛ Харри провел 20 матчей, в которых отличился 11-ю голами и двумя ассистами.

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